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Нацбанк сократил список системно важных банков
16:48 01.03.2021 |
Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков, сократив их количество до 13.
Перечень банков утвержден решением правления НБУ от 26 февраля №76-рш, сообщает пресс-служба регулятора.
В этом году количество системно важных банков сократилось на 1 финучреждение - по сравнению с прошлым годом из него исключен "Кредобанк".
В итоге в обновленный перечень системно важных банков вошли: "А-Банк", "Альфа-Банк", "ОТП банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "Приватбанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал банк".
Нацбанк напоминает, что для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.
В частности, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков.
Буфер системной важности составит:
* 1% для "А-Банка", "Альфа Банка", "ОТП Банка", банка "Пивденный", ПУМБа, "Райффайзен Банка Аваль", "ТАС Банка", "УкрСиббанка" и "Универсал Банка";
* 1,5% - для "Сбербанка", "Укргазбанка", "Укрэксимбанка";
* 2% - для "Приватбанка".
"На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за вызовов для финансового сектора, связанного с пандемией COVID-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года", - отмечается в сообщении.
Кроме того, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.
В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).
После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.
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