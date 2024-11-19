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АНАЛІТИКА

Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

 

Клопотання державного ПриватБанку (Київ) про відвід колегії суддів Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду (ВС), яка 19 листопада розгляне важливий спір із Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ), знову було відхилено, повідомив держбанк у понеділок.

"У результаті касаційна скарга опонентів була передана на розгляд колегії суддів, яка, на думку банку, була сформована незаконно. У зв'язку з цим банк нещодавно знову подав клопотання про відвід новопризначеної колегії суддів Верховного Суду, яке знову було відхилено", - зазначено в релізі.

ПриватБанк поінформував, що під час нового розгляду справи в суді апеляційної інстанції сторона обвинувачення вжила заходів для зміни раніше визначеної колегії суддів ВС, що суперечить встановленим процесуальним нормам.

Банк вважає, що таким чином порушується принцип незмінності складу суду, а також розцінює ці кроки "як маніпуляції з боку опонентів для навмисного затягування провадження"».

Фінустанова нагадує, що судова суперечка між держбанком і підприємством, що входить до групи компаній ексвласника націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, триває вже чотири роки. Зокрема, НЗФ в українських судах намагається довести погашення своїх кредитних зобов'язань перед банком, тоді як Приват заявляє про відсутність будь-яких претензій до підприємства щодо погашення кредитів. Претензії банку стосуються ймовірної участі НЗФ і пов'язаних підприємств у схемах шахрайства та відмивання коштів банку на суму понад $685 млн. З ними банк звернувся до суду в США з позовом проти ексвласників, проте американський суд відтермінував розгляд позову ПриватБанку до остаточного ухвалення рішень українськими судами для визначення їхнього правового значення у справі в США.

Уточнено, що призначення до слухання 19 листопада справи (№910/12559/20) за позовом НЗФ до Привату є ключовою.

За словами адвоката ПриватБанку Дмитра Монастирського, позови НЗФ в Україні є спробою руками українських судів вирішити свої проблеми в США.

"НЗФ спотворює суть претензій, подаючи в США рішення українських судів як нібито підтвердження відсутності будь-яких претензій з боку ПриватБанку", - зазначив адвокат.

За даними Нацбанку України, на 1 вересня цього року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав перше місце (904,08 млрд грн) серед 62 банків, що діяли в країні. Чистий прибуток фінустанови, за інформацією банку, за січень-вересень становив 48,35 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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