УЗ за 10 міс. збільшила обсяг перевезення вантажів на 21,9%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні-жовтні 2024 року збільшило обсяг перевезення вантажів на 21,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 146,94 млн т.

"За січень-жовтень 2024 року залізничний транспорт України перевіз 146,94 млн т, що на 26,4 млн т, або 21,9%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У жовтні обсяг перевезення вантажів становив 15,06 млн т, що на 8,8% більше, ніж у вересні", - йдеться в аналітичній записці УЗ, підготовленій до засідання Офісу експортерів у четвер.

Обсяг перевезень в експортному сполученні за 10 місяців 2024 року зріс на 64,2% до 71,07 млн т. Водночас у загальному обсягу перевезень частка експорту становила 48%, тоді як за аналогічний період 2023 року - 36%.

За підсумками 10 місяців перше місце в загальному обсягу експорту займали зернові вантажі - 28,85 млн т (40,6%). Обсяги перевезень залізної та марганцевої руди становили 27,67 млн т (38,9%), чорних металів - 4,33 млн т (6,1%), мінбудматеріалів - 3,49 млн т (4,9%).

"Металургійна та аграрна галузі в поточних умовах зберігають статус основи українського експорту. Морські шляхи залишаються основним каналом для збільшення обсягів поставок українських товарів на зарубіжні ринки", - йдеться в тексті аналітичної записки УЗ.

Зазначається, що на динаміку обсягів перевезення вантажів впливають масовані обстріли і стан енергетичної галузі.

Раніше повідомлялося, що УЗ від початку року майже на чверть збільшила обсяг перевезення вантажів, скоротивши їх у вересні порівняно із серпнем.

