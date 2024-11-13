НКРЕКП дозволила «Енергоатому» створити обліковий запис у реєстрі гарантій походження е/е з ВДЕ

Реєстр гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, доповнився обліковими записами ще 15 компаній, серед яких НАЕК "Енергоатом".

Відповідне рішення про їх внесення до реєстру прийняв національний енергорегулятор НКРЕКП на своєму засіданні в середу, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент "Енергореформи".

Отже, в реєстрі вже створено облікові записи 143 компаній, першими з яких були НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", АТ "Оператор ринку".

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" на майданчику "Оператора ринку" вже провело чотири аукціони з продажу ГПЕЕ на понад 100 тис. МВт*год за ціною 13 грн за одну гарантію, еквівалентну 1 МВт*год.

Облікові записи в реєстрі почали створюватися в серпні 2024 року.