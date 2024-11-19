МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) про шостий перегляд 4-річної програми розширеного фінансування (EFF), що за умови схвалення радою директорів МВФ відкриває Україні доступ до приблизно $1,1 млрд (SDR834,9 млн), йдеться в заяві глави місії Фонду Гевіна Грея за підсумками її роботи в Києві 11-18 листопада.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності (QPC) на кінець вересня і структурні контрольні показники для огляду. Також було досягнуто домовленості щодо низки політик і реформ для підтримки макроекономічної стабільності в умовах тривалої війни", - наголошується в релізі.

Водночас Фонд вказав на винятково невизначені перспективи, оскільки війна Росії проти України продовжує завдавати великої шкоди українському народу, економіці та інфраструктурі.

"Незважаючи на складні умови, програма залишається на шляху до досягнення поставленої мети завдяки критичній зовнішній підтримці, включно з ініціативою G7 ERA, яка, як очікується, надасть Україні фінансування в розмірі $50 млрд", - зазначив МВФ.

Фонд поліпшив прогноз зростання економіки України цього року до 4% із 3% за підсумками 5-го перегляду програми, зберіг її в діапазоні 2,5-3,5% на 2025 рік. На думку МВФ, стримувальними факторами для зростання економіки будуть негативні наслідки руйнування енергетичної інфраструктури та брак робочої сили.

Зазначається, що збільшення видатків на армію в держбюджеті-2024 завдяки підвищенню податків, зокрема - військового збору (законопроєкт №11416-д), і більше розміщення ОВДП, відповідають параметрам програми EFF.

"Очікується, що дефіцит бюджету на 2025 рік становитиме 19% ВВП, що відображає потреби у витратах у зв'язку з триваючою війною. Він також охоплює пакет податкових заходів, схвалених Радою, з очікуваними доходами близько 1,6% ВВП у 2025 році. Ухвалення пакета податкових заходів є обов'язковою умовою перегляду і допоможе забезпечити уряд ресурсами, необхідними для задоволення критичних потреб у витратах", - наголошується в релізі.

МВФ зазначає, що фінансування дефіциту потребуватиме значної зовнішньої підтримки, і тут важливу роль відіграє ініціатива G7 із надання $50 млрд у рамках ERA. Представники Фонду додали, що ризики для держбюджету все одно залишаються високими, і влада України має бути готовою відповісти на фіскальні потрясіння компенсувальними заходами, серед яких підвищення податку на додану вартість.

МВФ наголосив, що надалі влада має продовжувати зусилля з мобілізації внутрішніх доходів, цьому сприятиме реалізація Національної стратегії доходів (НСД) і прискорення реформування Державної митної служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Відновлення прийнятного рівня боргу залежить від фіскального коригування на основі доходів у рамках програми, зовнішнього фінансування на пільгових умовах і реалізації стратегії влади щодо реструктуризації боргу", - йдеться в публікації.

На думку представників Фонду, вирішальне значення для створення фіскального простору для задоволення потреб у видатках у 2025 і наступних роках має врегулювання Україною боргу, зовнішніх комерційних вимог, що залишилися, включно з ВВП-варантами.

МВФ вважає обґрунтованим утримання облікової ставки на поточному рівні 13% річних з огляду на підвищені інфляційні ризики, і допускає підвищення ставки як виправданий крок у разі прискорення інфляції або ж гірших інфляційних очікувань.

"Розумний і поетапний підхід до лібералізації валютного курсу, що підтримується постійним ретельним моніторингом, має тривати відповідно до стратегії Національного банку України та з урахуванням загального комплексу заходів політики", - прокоментував Фонд свою позицію щодо стратегії Нацбанку стосовно обмінного курсу.

"Фінансовий сектор стабільний і ліквідний, а реформи тривають, незважаючи на труднощі воєнного стану. Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності до потенційних потрясінь пріоритети передбачають зміцнення системи оздоровлення банків, планування на випадок непередбачуваних обставин і нагляд, що ґрунтується на оцінці ризиків", - зазначив МВФ.

Місія також акцентувала, що Україні слід продовжувати зусилля для підвищення незалежності, компетентності та авторитету антикорупційних і судових інституцій. Зокрема, своєчасне завершення та публікація звіту про інавгураційний зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) сприятиме ефективній протидії корупції.

МВФ відзначив нещодавно ухвалений закон про реформування Рахункової палати, і вказав, що зміцнення кримінально-процесуального кодексу та створення нового вищого адміністративного суду є ключовими пріоритетами в цьому напрямі на найближчу перспективу.

У релізі також ідеться про те, що наглядову раду в НЕК "Укренерго" має бути відновлено в повному складі на початку грудня цього року, а незалежні оцінки наглядових рад ключових енергетичних держпідприємств буде проведено в першому кварталі 2025 року.

Як повідомлялося, Україна 23 жовтня цього року за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

В оновлену за підсумками 5-го перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала лише два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір наступних трьох траншів наступного року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.