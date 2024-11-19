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Фінкомпанія власників Нової пошти планує отримати спрощену банківську ліцензію
17:38 18.11.2024 |
Фінансова компанія NovaPay, яка обслуговує 360 000 клієнтів, планує отримати спрощену банківську ліцензію. Про це розказав співвласник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв'ю Економічній правді.
"Зараз Національний банк завершує проєкт спеціалізованої ліцензії на інклюзивний банк [...] Ми знаходимося в дискусії з Національним банком, тому що розуміємо, що ми за цією ліцензією прийдемо. Я впевнений, що так чи інакше або NovaPay трансформується в банк, або просто з'явиться банк саме з такою ліцензією, яку зараз завершує формувати Національний банк", - сказав він.
Ідея спрощеної ліцензії полягає в тому, щоб забезпечити банківські послуги у віддалених населених пунктах та прифронтовій зоні, куди не доходять класичні банки.
Зараз NovaPay має розширену ліцензію фінансової компанії й може відкривати рахунки та видавати картки, але не може здійснювати розрахунки за кордоном і не має можливості відкривати депозити. Ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях, все інше - як у звичайного банку.
Климов сказав, що у компанії "дуже не хотіли" переходити до банківської моделі, бо вона дуже складна, але спрощена ліцензія змінила позицію.
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