АРМА підписало новий договір про передачу облгазів Фірташа в управління «Нафтогазу»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало додатковий договір з АТ "Чорноморнафтогаз" (входить до складу групи "Нафтогаз") щодо управління 26 облгазами, які належать Дмитру Фірташу.

Додаткову угоду уклали на виконання розпорядження уряду №777-р від 20 серпня, повідомляє пресслужба АРМА. Цим розпорядженням Кабмін доручив передати облгази в управління "Чорноморнафтогазу" після повторного арешту.

В Нацагентстві нагадали, що за результатами 2022 року управитель - АТ "Чорноморнафтогаз" - сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління цими активами, а також гарантував сплатити більше 500 млн гривень від управління ними у 2023 році.

Як повідомлялося, за підрахунками АРМА, "Чорноморнафтогаз" у першому півріччі 2024 року мав перерахувати до держбюджету 226,75 млн грн доходів від управління 26 облгазами, які раніше належали Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, ууряд підтримав пропозицію АРМА про передачу 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".

Однак 25 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа". Але вже 28 червня Печерський районний суд Києва арештував їх повторно.