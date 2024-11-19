ЗСУ вперше завдали удару 6 ракетами ATACMS по Брянській області – Міноборони рф

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - зазначив Федоров.