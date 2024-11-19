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АНАЛІТИКА

ЗСУ вперше завдали удару 6 ракетами ATACMS по Брянській області – Міноборони рф

 

Міноборони РФ підтвердило, що вночі ЗСУ завдали удару по Брянській області 6 ракетами ATACMS.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що «фрагменти ракети ATACMS впали на технічну територію військового об'єкта у Брянській області», внаслідок чого виникла пожежа.

У міноборони країни-агресора заявили, що 5 ракет нібито збили сили ППО, а одну пошкодили.

Раніше повідомлялось, що вночі проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ рф, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області рф.
За матеріалами: mind.ua
 

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