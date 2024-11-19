Зеленський розкрив масштаби виробництва Україною боєприпасів: 2,5 млн з початку року

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді в вівторок, 19 листопада, розказав, що з початку 2024 року Україна виготовила понад 2,5 мільйона мінометних пострілів та артилерійських снарядів різних калібрів.

Він наголосив, що Україна нарощує як власне оборонне виробництво, так і поглиблює співпрацю з міжнародними партнерами.

"Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат та артилерійських снарядів і виробництво у співпраці з нашими партнерами. У цьому році ми вже виробили більше ніж 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів 60-155 мм. Нарощуємо це виробництво", - сказав він.

Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в одному з недавніх інтерв'ю сказав, що потреба України у снарядах і мінометних пострілах набагато перевищує потужності власного виробництва.

Головна проблема для масштабування - загальносвітовий дефіцит пороху та вибухівки.