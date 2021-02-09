ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник вечером.

Согласно ему, остальная задолженности будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

В сообщении уточняется, что по предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент - DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,955 млрд, из которого $1,244 млрд - еврооблигации, а $711 млн - банковский долг. Помимо того оставался нереструктуризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре. Согласно отчету, в 2020 году "ДТЭК" необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах - по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы - соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 апреля 2020 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "C" до "RD" в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза - до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% - до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты - 14,5 млрд грн.