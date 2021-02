СБУ провели следственные действия из-за незаконного собрания акционеров «Мотор Сичи»

Служба безопасности Украины провели санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО «МС-4» общего собрания акционеров.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение СБУ.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний « DCH » и « Skyrizon Aircraft Holdings Limited », связанные с установлением контроля над акционерным обществом « Мотор Сич», - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что в рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Как передает корреспондент Укринформа, в пресс-службе СБУ в Запорожской области также прокомментировали попытку рейдерского захвата Мотор Сичи.

"В результате проведения следственных действий в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14, ст. 113 УК Украины, блокирована попытка рейдерского захвата запорожского авиастроительного предприятия ОАО « Мотор Сич » со стороны компаний, подконтрольных бизнес группе Ярославского А. и гражданину КНР Ван Цзину. В частности, проведенными мероприятиями не допущено проведение представителями компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» собрания акционеров в нарушение установленных СНБО санкций от 28.01.2021, введенных в действие Указом Президента Украины от 14.12.2020 №564-27т, основной целью которых было смена правления и наблюдательного совета ПАО «Мотор Сич» с последующим установлением контроля над предприятием, выводом его активов и передовых технологий авиационных двигателей за пределы Украины ", - говорится в сообщении силовиков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливается круг причастных к указанной противоправной деятельности лиц с целью принятия процессуального решения.

Как сообщал Укринформ, сегодня, 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированное Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайских инвесторов и ООО МС-4 украинского бизнесмена Александра Ярославского. Однако акционеров общества об этом собрании не проинформировали.

На место собрания приехали представители СБУ и группа народных депутатов.

28 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаниям: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

В СМИ этих лиц связывают с инвесторами компании "Мотор Сич".

В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited - инвестора украинской ПАО "Мотор Сич".

Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 году в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, представляющих Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 г. китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ, Notice of Investment Dispute, о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит также представитель АМКУ.

В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на 3,5 млрд долл.