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Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи»
15:49 29.01.2021 |
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Указ Зеленского от 28 января и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение СНБО от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (прилагается, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - говорится в указе.
Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский положил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon, которая является акционером украинского предприятия "Мотор Сич").
Санкции вводятся на 3 года. Вид ограничений:
блокирования активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
ограничение торговых операций;
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
отказ в предоставлении и отмене виз;
запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.
Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции вводятся против китайских компаний-инвесторов "Мотор Сич": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd ( сроком на 3 года).
Среди ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет увеличения уставного капитала компаний, участником которых является нерезидент или иностранное государство, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.
Приложение 3 засекречено.
На сайте ОП отмечается, что санкции вводятся по предложению СБУ.
Напомним:
Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".
Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".
Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
В китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", против которой Минторг США ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности, считают такие действия неправомерными и ищет юридические инструменты для защиты.
Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.
Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".
Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.
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