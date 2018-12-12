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«ДТЭК Энерго» завершает анбандлинг на уровне голландских холдингов, меняет структуру поручителей по евробондам
07:22 12.12.2018 |
DTEK Finance PLC (Нидерланды) - эмитент еврооблигаций "ДТЭК Энерго" на $910 млн со сроком обращения до 2024 года - намерена сменить поручителей по ценным бумагам.
Согласно сообщению DTEK Finance на веб-сайте ирландской фондовой биржи Euronext Dublin в понедельник, соответствующее решение обусловлено законом Украины "О рынке электроэнергии", в котором, в частности, содержится требование об обязательном разграничении деятельности компаний по генерации и дистрибуции электроэнергии.
Таким образом, из голландской холдинговой структуры "ДТЭК Энерго" были выведены "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Сети". Все указанные компании, а также в дальнейшем "ДТЭК Донецкие электросети", будут консолидированы в голландской холдинговой структуре "ДТЭК Сети".
В сообщении уточняется, что большая часть акций "ДТЭК Донецкие электросети" - 71,49774% ценных бумаг - продолжают находиться в собственности "ДТЭК Энерго" ввиду процедурных вопросов по их передаче. Тем не менее компания рассчитывает к концу первого полугодия 2019 года завершить процесс их передачи.
Вследствие указанной реорганизации бизнеса из обеспечения по еврооблигациям выводятся "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь". Этот процесс происходит автоматически, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций от 29 декабря 2016 года.
В ближайшее время "ДТЭК Энерго" намерен включить в качестве поручителей по евробондам Corum Group LLC, "Корум Дружковский машиностроительный завод" (Донецкая обл.) и "Корум Свет шахтера" (Харьков).
Как сообщалось, энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.
Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
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