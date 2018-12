Китайская товарная биржа BOCE снова намерена купить более 25% ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) снова намерена купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС.

Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета, передают Українські Новини.АМКУ проведет заседание 6 декабря, в ходе которого намерен рассмотреть результаты рассмотрения дела о покупке BOCE акций фондовой биржи ПФТС.Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) уже подавала в АМКУ документы на покупку более 25% акций фондовой биржи ПФТС в апреле текущего года.В начале мая АМКУ отказал китайской бирже.Как сообщали Українські Новини, в июле прошлого года стало известно, что Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) была намерена купить "Украинскую биржу".При этом в компании Dragon Capital, которая является акционером "Украинской биржи", подтвердили намерение BOCE купить украинскую биржу."Переговоры начались год назад. С того момента китайская сторона делает проверку предприятия и собирает аналитику. Мы, совместно с нашими партнерами, сделали им предложение. Пока они к нам не возвращались", - прокомментировал Денис Мацуев, директор Dragon Capital.BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов.Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзин, КНР.В начале июля 2017 BOCE, ставшая победителем конкурса по продаже 99,9% акций УБРР, осуществила полную оплату за пакет акций банка.В государственный бюджет поступило 82,83 млн гривен.