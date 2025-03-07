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В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів
14:01 07.03.2025 |
В Україну надійшли перші 752 млн фунтів від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності", - написав він.
"Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую
Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за
механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну.
Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть
конфісковані й передані на користь нашої держави", – зазначив прем’єр.
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