В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності", - написав він.

"Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", – зазначив прем’єр.





