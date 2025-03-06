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АНАЛІТИКА

Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video

14:17 06.03.2025 |

Новини IT

 

Стримінговий сервіс Prime Video запустив тестування автоматичного дубляжу фільмів і серіалів за допомогою штучного інтелекту.

Amazon повідомила, що таким чином уже перекладено 12 фільмів і серіалів, які раніше не мали локалізації. Дубляж здійснювався англійською та іспанською (латиноамериканський варіант) мовами, причому компанія залучила не лише ШІ, а й професійну команду.

Amazon сподівається, що такі інновації допоможуть подолати мовний бар'єр і залучити в Prime Video нових користувачів.

Варто зазначити, що це не перший досвід використання ШІ Amazon, раніше компанія презентувала функцію X-Ray Recaps, яка стисло переказує зміст серіалів, фільмів та окремих епізодів, і Dialogue Boost для поліпшення чіткості звуку розмови персонажів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

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