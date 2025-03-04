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RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців
13:27 04.03.2025 |
Фінтех-компанія RozetkaPay (ФК "ЕВО"), частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.
"Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об'єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності та багато іншого... Я впевнений, що впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду", - наводяться у релізі слова CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександра Лапка.
Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою "Оплата частинами", далі - і для продавців маркетплейсів групи компаній.
За даними Opendatabot, власником ТОВ "ФК "ЕВО" є кіпрська "Теманія Ентерпрайзис Лтд", кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни. За результатами роботи компанії за дев'ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток - 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.
Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.
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