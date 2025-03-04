Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

 

Фінтех-компанія RozetkaPay (ФК "ЕВО"), частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об'єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності та багато іншого... Я впевнений, що впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду", - наводяться у релізі слова CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександра Лапка.

Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою "Оплата частинами", далі - і для продавців маркетплейсів групи компаній.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "ФК "ЕВО" є кіпрська "Теманія Ентерпрайзис Лтд", кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни. За результатами роботи компанії за дев'ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток - 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.

Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2581  0,00 0,00 41,8888  0,03 0,06
EUR 43,2788  0,18 0,42 44,0046  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,02 0,04 41,6050  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес