Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність

Відбулася офіційна презентація нових моделей MacBook Air, про які давно ходила величезна кількість чуток.

Як і очікувалося, дві нові моделі MacBook Air отримали потужний чип M4, який удвічі перевершує MacBook Air M1 у виконанні звичайних завдань і тричі ефективніший у питаннях ШІ. Новинка підтримує всі можливості Apple Intelligence.

Як і раніше, Apple пропонує покупцям ноутбуки з екраном на 13" і 15". Комп'ютери отримали 10 ядер CPU і до 10 ядер GPU, а також підтримує до 32 ГБ об'єднаної пам'яті замість колишніх 24 ГБ. У базовій комплектації пристрій поставляється з 16 ГБ оперативної пам'яті.

Завдяки збільшеній продуктивності, MacBook Air тепер може виводити зображення на два зовнішні дисплеї з роздільною здатністю до 6К, залишаючи запущеним власний екран - раніше це було можливо тільки за умови закритої кришки ноутбука.

MacBook Air M4 отримав нову веб-камеру з підтримкою технологій Center Stage, яка вміє утримувати людей у кадрі, навіть якщо вони переміщаються, і Desk View.

Оновлені ноутбуки вийдуть у чотирьох кольорах корпусу: Silver, Starlight, Midnight і новому кольорі Sky Blue.

У США MacBook Air 13" (16 ГБ+256 ГБ) буде продаватися за $999 - на $100 доларів дешевше, ніж попередня модель, а ноутбук з 15-дюймовим дисплеєм обійдеться в $1199.

Продажі стартують 12 березня, попереднє замовлення вже відкрито.