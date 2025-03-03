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«Укрнафта» за два роки могла переплатити 4,5 млрд гривень за сировину
14:44 03.03.2025 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній, Політика
За даними аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ), "Укрнафта" з середини 2023 року купувала газовий конденсат за цінами, що, за оцінками окремих експертів, могли перевищувати ринкові на 60-90%. Загальна сума можливих переплат за цей період може сягати 4,5 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".
Зазначається, що питання про високі ціни на нафту та конденсат, за якими купує сировину державна "Укрнафта" на внутрішньому ринку, вже привертало увагу громадськості та нардепів в вересні 2024 року.
Тоді з матеріалів судової справи стало відомо, що на біржових торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ) "Укрнафта" купувала нафту за ціною у 35 тисяч грн за тонну, або 115 доларів за барель, в той час як котирування на європейських ринках були на 45% нижчими.
Водночас з результатів аукціонів УЕБ в період з січня 2023 року до початку листопада 2024 року "Укрнафта" придбала в "Укргазвидобування" газовий конденсат на суму 12,5 млрд грн (без ПДВ). В цілому сума переплати за неповні 2 роки сягає 4,5 млрд гривень.
Окремо журналісти звертають увагу на паралельне зростання витрат "Укргазвидобування" на закупівлю труб - за два роки вони становили 10,6 млрд грн. Водночас у звіті Державної аудиторської служби за 2023 - І квартал 2024 року ця ситуація не знайшла відображення.
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