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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину
23:44 05.03.2025 |
Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що минулий місяць став для акцій Tesla найгіршим з кінця 2022 року.
Разом з тим на торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до 272 доларів.
Експерти пов'язують таке падіння одразу з кількома факторами:
- корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах;
- тарифні війни з Мексикою і Канадою, де базуються деякі ключові постачальники Tesla;
- дворазове падіння продажів електромобілів компанії в Китаї;
- зниження попиту на європейських ринках.
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