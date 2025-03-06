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АНАЛІТИКА

В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину

 

Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що минулий місяць став для акцій Tesla найгіршим з кінця 2022 року.

Разом з тим на торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до 272 доларів.

Експерти пов'язують таке падіння одразу з кількома факторами:

- корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах;

- тарифні війни з Мексикою і Канадою, де базуються деякі ключові постачальники Tesla;

- дворазове падіння продажів електромобілів компанії в Китаї;

- зниження попиту на європейських ринках.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Tesla
 

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