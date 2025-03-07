Ще 11 транспортних компаній включили до списку важливих для економіки

Укртрансбезпека надала 11 автотранспортним компаніям статус важливих для національної економіки в особливий період. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Список таких компаній з'явився на початку березня. Спочатку до нього увійшли 10 компаній, які переважно займаються вантажними автоперевезеннями.

До списку додано наступні компанії:

На початку лютого 2025 року набув чинності наказ Мінрозвитку №50, яким затверджено критерії визначення підприємств та установ транспорту, туризму та будівництва в особливий період.

Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у п. 1 цих критеріїв.

Одним із критеріїв для автоперевізників зазначено наявність чинних договорів на міжнародні перевезення.