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Ще 11 транспортних компаній включили до списку важливих для економіки
09:22 07.03.2025 |
Укртрансбезпека надала 11 автотранспортним компаніям статус важливих для національної економіки в особливий період. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Список таких компаній з'явився на початку березня. Спочатку до нього увійшли 10 компаній, які переважно займаються вантажними автоперевезеннями.
До списку додано наступні компанії:
На початку лютого 2025 року набув чинності наказ Мінрозвитку №50, яким затверджено критерії визначення підприємств та установ транспорту, туризму та будівництва в особливий період.
Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у п. 1 цих критеріїв.
Одним із критеріїв для автоперевізників зазначено наявність чинних договорів на міжнародні перевезення.
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