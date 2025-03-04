Астарта інвестує $76 млн у завод із перероблювання сої та ріпаку в Хмельницькій області

Агропромисловий холдинг "Астарта" розпочинає будівництво заводу з перероблювання сої та ріпаку у Хмельницькій області. Про це інформує пресслужба компанії.

Інвестиції в проєкт становитимуть $76 млн, а запланована потужність підприємства - 400 000 тонн на рік. Завод планують ввести в експлуатацію у 2026 році.

За словами директора з комерційної діяльності Вячеслава Чука, Астарта посилює переробний напрям та розширює виробничі потужності через зростання попиту на продукти перероблення сої в ЄС. Новий завод дозволить розширити лінійку кормових інгредієнтів та ефективно використовувати наявну інфраструктуру компанії.

Проєкт підтримав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, який нещодавно відвідав місце майбутнього будівництва. Завод створить нові робочі місця та забезпечить додаткові податкові надходження до місцевого бюджету.

Компанія вже узгодила договір із виробником обладнання та очікує на рішення Наркевицької громади щодо виділення земельних ділянок. Астарта планує подати заявку на державну підтримку в межах Закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні". Це дозволить прискорити реалізацію проєкту.

Довідка

Астарта - один із найбільших агрохолдингів в Україні. Компанія заснована в 1993 році Віктором Іванчиком, який досі залишається її основним акціонером. З 2006 року акції Astarta Holding розміщені на Варшавській фондовій біржі. Astarta Holding - холдингова компанія, що включає цукрові заводи, аграрні господарства і молочні ферми. Холдинг має земельний банк близько 250 000 га, які розташовані в центральній та західній частині України. У грудні 2013 року Астарта ввела в експлуатацію завод із перероблення сої у Глобиному Полтавської області. У 2023 році завод переробив 232 000 тонн сої, 73% з яких було вирощено самостійно, виробивши 172 000 тонн соєвого шроту.

У грудні 2023 року Астарта залучила $60 млн від Ощадбанку на будівництво глибокої лінії перероблення сої на Глобинському переробному заводі. Термін кредитування - сім років.

У жовтні 2024 року Астарта стала першим учасником програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомої як "інвестняня". Кабмін схвалив підписання договору між ТОВ фірма "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн".