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Програма Нацкешбеку не зупиняється, попри затримку, кошти буде виплачено найближчим часом - Шмигаль
14:10 04.03.2025 |
Попри затримці у виплаті коштів, накопичених учасниками програми "Національний кешбек" (щомісячні виплати не відбуваються з січня 2025 року - ІФ-У) програму буде продовжено, а кошти буде виплачено найближчим часом, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Стосовно виплат. Найближчим часом, я переконаний, що, перше, програма (Нацкешбек - ІФ-У) буде продовжуватись, вона не передбачає якоїсь зупинок, це довготривала стратегічна програма, яка триватиме в наступні роки, я в цьому впевнений. І виплати, якщо й була якась затримка, то її найближчим часом буде покрито дійсно найближчим часом", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.
Шмигаль також повідомив, що програма працює в комплексі з відшкодуванням, в тому числі за сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва і держпрограмою кредитування "5-7-9" для українських виробників.
Прем'єр розповів, що в країнах Європи, зокрема в Німеччині, Італії та Франці,ї підтримка власного виробника сягнула 68-70%. Як наслідок - жителі цих країн надають перевагу товарам власного виробництва.
"Та статистика, яку я пам'ятаю, 68% в Німеччині німці купують товари власного виробництва", - сказав Шмигаль, зазначивши, що в Україні цю культуру має бути сформовано, додавши, що в Україні менше як 40% вітчизняних товарів купували українці.
Раніше повідомлялося, що загальний обсяг накопичених коштів учасниками програми "Національний кешбек" досяг 1 млрд грн. За даними Міністерства економіки, станом на січень 606 млн грн з цієї суми було накопичено за грудень та першу половину січня - 436 млн грн та 170 млн грн відповідно.
Програмою активно користуються вже 4,7 млн громадян, серед яких 65% жінок та 35% чоловіків. До неї долучилися 20 банків та 1672 виробника, а кешбек доступний на 355,4 тис. товарів українського виробництва.
Тоді у відомстві повідомили, що накопичений за грудень та січень кешбек буде виплачено наприкінці лютого 2025 року.
Наразі, згідно з повідомленням у "Дії", виплата має відбутися до кінця березня. Відповідаючи на запитання користувачів, в службі підтримки додатку повідомили, що виплата може надійти з невеликою затримкою через операційні процеси.
Максимальний обсяг кешбеку становить 3 тис. грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ чи придбати на них військові облігації.
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