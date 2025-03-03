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Десять транспортних компаній отримали статус важливих для економіки під час війни
13:57 03.03.2025 |
Укртрансбезпека визнала 10 автотранспортних компаній важливими для національної економіки в особливий період. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Компанії зі списку переважно займаються вантажними автоперевезеннями. До списку увійшли:
На початку лютого 2025 року набрав чинності Наказ Мінрозвитку № 50, яким затверджено Критерії визначення підприємств та установ транспорту, туризму та будівництва в особливий період.
Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у п. 1 цих Критеріїв.
Одним із критеріїв для автоперевізників зазначено наявність чинних договорів на міжнародні перевезення.
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