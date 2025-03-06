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АНАЛІТИКА

Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів

 

Ірландський лоукостер Ryanair підтвердив наміри повністю відмовитися від роздрукованих посадкових талонів, але відтермінував дату нововведення з травня на листопад 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка видань, серед яких ірландське Independent.

В Ryanair оголосили. що з 3 листопада 2025 року посадкові талони будуть зберігатися у застосунку авіакомпанії. Початково нововведення планували на травень, але вирішили перенести на менш напружений зимовий сезон.

"З листопада пасажири Ryanair більше не будуть завантажувати і роздруковувати фізичний, паперовий посадковий талон, а замість того будуть використовувати цифровий посадковий талон, згенерований у застосунку myRyanair під час реєстрації на рейс... Пасажири зможуть завантажити посадкові квитки для усіх пасажирів із свого замовлення та поділитися ними через WhatsApp тощо", - повідомили у компанії.

Вже від перших анонсів про такі плани на адресу компанії почалися питання про те, як вирішувати ситуацію, якщо у пасажира розрядився телефон, виникла проблема із застосунком, телефон вкрали в останній момент перед поїздкою, або ж він взагалі не має смартфона.

У сьогоднішніх поясненнях в Ryanair зазначили, що якщо пасажир зареєструвався на рейс і потім з телефоном щось сталося, їм "безоплатно допоможуть в аеропорту".

Компанія аргументує повну відмову від роздрукованих посадкових талонів економією коштів і 300 тонн паперу щорічно та зменшенням кількості необхідних стійок реєстрації. Також зазначають, що повсюдне використання застосунка дозволить оперативно надсилати інформацію у разі затримок чи скасування рейсу.

У Ryanair кажуть, що близько 80% їхніх пасажирів вже зараз використовують цифрові посадкові талони, а нововведення дозволить "прибрати майже всі збори за реєстрацію в аеропорту". Зараз це 50 євро за реєстрацію на рейс і 20 євро - за повторну видачу посадкового талона.

В аеропортах, де не приймають цифрові посадкові талони - зокрема в Албанії і Туреччині - пасажирів обіцяють попереджати та безоплатно забезпечувати їх роздрукованим посадковим талоном на реєстрації.

Нагадаємо, Ryanair та угорський лоукостер WizzAir заявили, що розробляють плани повернення до польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США допоможе швидко завершити гарячу фазу війни.
 

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