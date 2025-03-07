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Трамп заявив, що йому легше «мати справу» з Росією, а Путін хоче «закінчити війну»
23:01 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "легше" мати справу з Росією, ніж з Україною, коли йдеться про спроби припинити війну РФ проти України. Відповідну заяву Трамп зробив у п'ятницю, 7 березня, під час пресконференції в Білому домі.
"Щиро кажучи, мені все важче мати справу з Україною, і у них немає козирів. Можливо, легше мати справу з Росією", - цитує його інформаційна агенція AFP.
Трамп визнав, що вірить Путіну
Крім того, Трамп визнав, що довіряє президенту Росії Володимиру Путіну.
"Я вірю йому", - сказав президент США.
Попри те, що раніше цього дня Трамп погрожував Росії новими санкціями, він розповів, що розуміє, чому путінські війська завдали масованих ракетно-дронових ударів по всій Україні протягом ночі. "Я насправді думаю, що він робить те, що зараз робив би будь-хто на його місці", - припустив Трамп.
Також Трамп знову похвалився своїми добрими відносинами з Путіним. "Я завжди мав хороші стосунки з Путіним. І ви знаєте, що він хоче закінчити війну", - заявив він. "Я гадаю, що він буде великодушнішим, ніж повинен бути, і це дуже добре. Це означає багато хороших речей", - додав Трамп.
За його словами, президент України Володимир Зеленський, який наполягав на отриманні західних гарантій безпеки, перш ніж погодитися на припинення вогню з Росією, ризикує втратити будь-яку підтримку США. "Я не бачу, що вони хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти, тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали. Я роблю це, щоб зупинити смерть", - запевнив Трамп.
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