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АНАЛІТИКА

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

 

Президент США Дональд Трамп розглядає введення додаткових широкомасштабних санкцій щодо РФ, щоб змусити її до припинення вогню та укладання мирної угоди.

"Беручи до уваги те, що Росія абсолютно тисне на Україну на полі бою прямо зараз, я серйозно розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита щодо Росії, поки припинення вогню та остаточні домовленості про мир не будуть досягнуті. До Росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую", - написав Трамп на власній платформі Truth Social у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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