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YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
11:49 06.03.2025 |
Google оголосила про посилення правил публікацій контенту на YouTube, який має відношення до онлайн-казино та інших видів цифрових азартних ігор.
З 19 березня 2025 року YouTube заборонить контентмейкерам закликати глядачів переходити на сайти з азартними іграми, у яких немає сертифікації Google. Це стосується як усної згадки онлайн-казино, так і прямих посилань, демонстрацій, логотипів та іншого матеріалу, що відсилає до вищевказаної категорії контенту.
Крім того, будуть введені вікові обмеження для деяких відео.
При цьому навіть ті відео, які безпосередньо не порушують "Правила спільноти YouTube", але містять рекламу онлайн-казино, теж отримають вікові обмеження.
Будь-який контент, пов'язаний з цифровими азартними іграми, за винятком ставок на спортивні змагання і демонстрації звичайних казино, не буде доступний глядачам до 18 років.
YouTube автоматично видалить будь-які відео, які заманюють користувачів в онлайн-казино і обіцяють гарантоване повернення коштів, незалежно від того, чи є у них сертифікація від Google.
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