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УЗ створює нову компанію, до якої увійдуть локомотивні депо
12:28 03.03.2025 |
"Укрзалізниця" цього року запустить повноцінну роботу "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо УЗ.
Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Олександр Перцовський.
"Цього року запускаємо повноцінну роботу "Локомотивної компанії" УЗ. Наші локомотивні депо увійдуть до неї, буде централізована координація, оптимізація процесів, додаткове завантаження для сильних депо, поліпшення забезпечення", - зазначив Перцовський за результатами поїздки по депо Одеської залізниці.
За його словами, депо Т.Шевченка у Смілі є тепловозною базою для неелектрифікованих ділянок. На підприємстві самостійно освоюють виробництво запчастин, які раніше поставлялися з Росії.
Водночас Знам'янка є потенційною базою для нових двосистемних локомотивів.
"Депо готове, фахівці пройшли попередні стажування. Потужності дозволяють розгорнути якісну базу для нових сучасних електровозів", - додав Перцовський.
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