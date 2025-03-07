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АНАЛІТИКА

Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані

 
Великобританія продовжуватиме надавати розвідувальну інформацію Україні, хоча у Лондона та інших європейських країн більш обмежені можливості, ніж у США, повідомляє у четвер, 6 березня, британське видання The Guardian.

Неназвані співрозмовники видання зазначили, що Великобританія також продовжить надавати свій аналіз первинних даних, хоча, відповідно до звичної розвідувальної практики вона не буде просто передавати інформацію США, отриману в рамках давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами.

"Вони не такі далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не можуть посісти їх місце", - сказав колишній інсайдер з британського уряду. Але вони дозволять Україні підтримувати певний рівень раннього попередження про напад і певний рівень здатності наносити глибокі удари по Росії, пише видання.

Розвідувальні дані, зібрані за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, як-от Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються і передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел.

Раніше повідомлялось, що США заборонили Великобританії передавати Україні розвідувальні дані, отримані від США. Заборона стосується таких організацій, як британське Головне розвідувальне управління (GCHQ), розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи міністерства оборони.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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