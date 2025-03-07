Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський повідомив про «найінтенсивнішу за весь час» роботу з командою Трампа
23:37 07.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що нині "триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа" за весь час щодо врегулювання російсько-української війни.
Про це президент розповів у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише "Європейська правда".
Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які "хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками".
"Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла. Мир якнайшвидше - безпека якнайнадійніша", - сказав президент.
Він підкреслив, що Україна налаштовна "максимально конструктивно" і подякував всім, "хто нам допомагає".
Раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що йому легше «мати справу» з Росією, а Путін хоче «закінчити війну»
|Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною
|Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані
|В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
|Екстрений саміт ЄС щодо України: 26 проти одного
|Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні
|Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф
|У Норвегії домовились збільшити допомогу Україні до майже $8 млрд цьогоріч
|Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський
|«Небесний щит»: в Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину