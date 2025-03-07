Зеленський повідомив про «найінтенсивнішу за весь час» роботу з командою Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині "триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа" за весь час щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це президент розповів у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише "Європейська правда".

Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які "хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками".

"Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла. Мир якнайшвидше - безпека якнайнадійніша", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна налаштовна "максимально конструктивно" і подякував всім, "хто нам допомагає".

Раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії.