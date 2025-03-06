Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку

Google запускає нову експериментальну функцію "Режим штучного інтелекту" в Пошуку. Моделі штучного інтелекту від Google, OpenAI та Perplexity зможуть опрацьовувати складні запити, збирати, аналізувати та підсумовувати інформацію з багатьох джерел. Про це пише TechCrunch.

Режим штучного інтелекту буде доступний для користувачів підписки Google One AI Premium та учасників Search Labs. Для пошукової системи Google було розроблено спеціальну версію Gemini 2.0, яка працює з урахуванням цих особливостей. Цей режим застосовує принцип "розгалуження запитів", що дозволяє одночасно отримувати кілька взаємопов'язаних запитів з різних джерел і потім об'єднувати ці результати в одну чітку відповідь.

Наприклад, ви можете запитати: "Чим відрізняються функції відстеження сну в смарткільцях і смартгодинниках?". Режим штучного інтелекту надасть докладне порівняння можливостей кожного пристрою, а також надасть посилання на статті, з яких були отримані ці дані. Після цього ви зможете поставити додаткові питання з цієї теми.

"Під час тестування ми побачили, що люди ставлять запитання, які приблизно вдвічі перевищують довжину запиту в традиційному пошуку, і вони також продовжують шукати та ставлять додаткові запитання приблизно у чверті випадків", - розповів віцепрезидент з продуктів Google Search Роббі Стайн.

Оскільки це лише початковий етап експерименту, Google зазначає, що функції ще можуть бути вдосконалені. Наприклад, компанія планує зробити користувацький досвід більш візуальним, а також навчити ШІ працювати з більшим обсягом джерел. Google навчає модель визначати, коли потрібно додавати гіперпосилання до відповіді (наприклад, під час бронювання квитків), або коли надавати перевагу зображенню чи відео (наприклад, при запитах з інструкціями).

Якщо ви є власником підписки Google One AI Premium, спробувати новий режим можна буде тут. На мобільних пристроях у додатку Google з'явиться окрема кнопка "Режим ШІ" під рядком пошуку.