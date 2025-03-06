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Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
09:49 06.03.2025 |
Apple представила оновлений Mac Studio, оснащений новітніми процесорами M4 Max і M3 Ultra, пропонуючи професіоналам високу продуктивність та розширені можливості підключення.
Новий Mac Studio доступний у двох конфігураціях: з процесорами M4 Max і M3 Ultra. Модель з M4 Max оснащена 16-ядерним CPU і GPU з до 40 ядер, забезпечуючи високу продуктивність для складних завдань. M3 Ultra пропонує 32-ядерний CPU і GPU з до 80 ядер, що робить його найпотужнішим Mac на сьогоднішній день.
Обидві версії підтримують до 512 ГБ об'єднаної пам'яті, що дає змогу працювати з великими об'ємами даних і складними проєктами без затримок. Пристрої оснащені надшвидкими SSD-накопичувачами ємністю до 16 ТБ, забезпечуючи швидкий доступ до даних і надійне зберігання.
Mac Studio підтримує новий стандарт підключення Thunderbolt 5, забезпечуючи високошвидкісну передачу даних і розширені можливості підключення периферійних пристроїв. Дизайн пристрою залишається компактним і тихим, що дає змогу розмістити його на робочому столі без шкоди для простору та комфорту.
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