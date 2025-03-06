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АНАЛІТИКА

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

09:49 06.03.2025 |

Новини IT

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

 

Apple представила оновлений Mac Studio, оснащений новітніми процесорами M4 Max і M3 Ultra, пропонуючи професіоналам високу продуктивність та розширені можливості підключення.

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

 

Новий Mac Studio доступний у двох конфігураціях: з процесорами M4 Max і M3 Ultra. Модель з M4 Max оснащена 16-ядерним CPU і GPU з до 40 ядер, забезпечуючи високу продуктивність для складних завдань. M3 Ultra пропонує 32-ядерний CPU і GPU з до 80 ядер, що робить його найпотужнішим Mac на сьогоднішній день.

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

 

Обидві версії підтримують до 512 ГБ об'єднаної пам'яті, що дає змогу працювати з великими об'ємами даних і складними проєктами без затримок. Пристрої оснащені надшвидкими SSD-накопичувачами ємністю до 16 ТБ, забезпечуючи швидкий доступ до даних і надійне зберігання.

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

 

Mac Studio підтримує новий стандарт підключення Thunderbolt 5, забезпечуючи високошвидкісну передачу даних і розширені можливості підключення периферійних пристроїв. Дизайн пристрою залишається компактним і тихим, що дає змогу розмістити його на робочому столі без шкоди для простору та комфорту.

Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple

 
Попередні замовлення на новий Mac Studio відкриті з 5 березня, а офіційні продажі почнуться 12 березня. Початкова ціна моделі з M4 Max становить $1999, а з M3 Ultra - $3999.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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