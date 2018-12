Новые акционеры «Донецксталь»-метзавод» дали предварительное согласие на смену должника компании на сумму до 10 млрд грн

Новые акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Донецк, НКТ) дали предварительное согласие на изменение должника компании на сумму до 10 млрд грн.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение по данному вопросу принято на внеочередном общем собрании акционеров 26 ноября 2018 года.

При этом в решении поясняется, что сделка не должна превышать 10 млрд грн в период до 30 апреля 2019 года.

Как сообщалось, компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - метзавод", продала по 24,989999% своих акций четырем компаниям - Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd., Misandyco Holdings Ltd. (обе - Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd., а также еще неназванной компании, и вышла из состава акционеров компании. Такие данные были обнародованы в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученную от Нацдепозитария Украины справку об изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа 2018 года.

Кроме этого, инвесткомпания Dragon Capital сообщила о приобретении группой "Метинвест" 25% акций холдинговой компании "Донецкстали" - Fintest Trading Co Ltd.

"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом.

По данным Нацдепозитария Украины на первый квартал 2018 года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited находилось 100% акций ЧАО.

Уставный капитал ЧАО - 77,988 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.