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Новые акционеры «Донецксталь»-метзавод» дали предварительное согласие на смену должника компании на сумму до 10 млрд грн
08:58 03.12.2018 |
Новые акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Донецк, НКТ) дали предварительное согласие на изменение должника компании на сумму до 10 млрд грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение по данному вопросу принято на внеочередном общем собрании акционеров 26 ноября 2018 года.
При этом в решении поясняется, что сделка не должна превышать 10 млрд грн в период до 30 апреля 2019 года.
Как сообщалось, компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - метзавод", продала по 24,989999% своих акций четырем компаниям - Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd., Misandyco Holdings Ltd. (обе - Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd., а также еще неназванной компании, и вышла из состава акционеров компании. Такие данные были обнародованы в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученную от Нацдепозитария Украины справку об изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа 2018 года.
Кроме этого, инвесткомпания Dragon Capital сообщила о приобретении группой "Метинвест" 25% акций холдинговой компании "Донецкстали" - Fintest Trading Co Ltd.
"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом.
По данным Нацдепозитария Украины на первый квартал 2018 года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited находилось 100% акций ЧАО.
Уставный капитал ЧАО - 77,988 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.
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