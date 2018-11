Саудовская компания завершила сделку по агрохолдингу «Мрия»

Британские Salic UK Ltd. (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) и Mriya Farming PLC завершили процедуру купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия", сообщила пресс-служба агрохолдинга.

По ее данным сделка включает все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании с правом аренды земельного банка.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

"После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации", - говорится в сообщении.

По данным агрохолдинга, в дальнейшем "Мрия" и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединенного бизнеса под руководством гендиректора Саймона Чернявского и председателя правления Марка Леарда.

"Компании планируют представить совместную бизнес-стратегию весной 2019 года", - отмечается в сообщении "Мрии".

Кроме того, по данным пресс-службы, новый собственник "Мрии" заявил о намерении "инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка".

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в октябре 2018 года разрешил Salic UK Limited приобрести акции 11 предприятий агрохолдинга "Мрия", обеспечивающие превышение 50% в высших органах правления обществ.

Salic получила разрешение купить кипрские компании Mriya Holding Cyprus Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited, а также зарегистрированные в Украине ООО "Карго", "Лемкивська Мрия", "Мрия Буковина", "Мрия Глибоччины", "Мрия Карпат", "Мрия-Пидгайци", "Мрия Подилля", "Новагрис" и "Торговый Дом Аско".

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Земельный банк холдинга составляет 150 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ - 380 тыс. тонн. Кроме того, агрохолдинг имеет картофелехранилище общей вместимостью 52 тыс. тонн, семенной и крахмальный заводы.

"Мрия" специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации его долгового портфеля, составлявшего $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года. По ее итогам общая долговая нагрузка "Мрии" снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн - реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн - реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн - рабочий капитал, $6,1 млн - новые лизинговые программы на закупку оборудования.

Salic UK в сентябре 2018 года анонсировал покупку украинского агрохолдинга.

Советниками "Мрии" при подготовке сделки, а также кредиторами в процессе реструктуризации долга агрохолдинга выступили Rothschild & Co (Франция), ICU, FinPoint (обе - Украина), а также юрфирма Hogan Lovells (Великобритания).

SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Украинский актив SALIC - Continental Farmers Group (CFG) - работает в Украине с 2006 года. Обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.