Новые акционеры ш/у «Покровское» сменят НС, ликвидируют РК и изменят устав по аналогии с ЧАО «Донецксталь»-метзавод»

Новые акционеры ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск Донецкой обл.) на внеочередном общем собрании планируют прекратить полномочия действующего наблюдательного совета и избрать новый, прекратить полномочия членов ревизионной комиссии и ликвидировать ее как орган управления, а также внести изменения в устав компании.

Согласно объявлению набсовета в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), собрание назначено на 12 сентября 2018 года в Покровске (Донецкая обл.), в админкорпусе ЧАО "АП "Укрбуд".

В повестке дня также значатся вопросы изменения названия общества, а также отмены внутренних положений общества, по аналогии с ранее объявленным внеочередным собранием акционеров ЧАО "Донецксталь"-метзавод", которое состоится 11 сентября, и на котором будут рассматриваться подобные вопросы, кроме смены названия.

Как сообщалось, группа "Метинвест" опосредованно вошла в состав акционеров ПАО "Шахтоуправление "Покровское" - крупнейшего производителя коксующего угля в Украине.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" - метзавод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды). Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%).

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтрольно ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Днепропетровская обл.). "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины для получения статуса официального бенефициара ДКХЗ. При этом "Метинвест" уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

Начальник департамента группы "Донецксталь" по работе с инвесторами Олег Кожушок подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" приобретение доли акций группой "Метинвест" в ПАО "Шахтоуправление "Покровское". Кроме того, собеседник агентства добавил, что также приобретена доля в одной из крупнейших углеобогатительных фабрик в Украине - "Свято-Варваринская", входившая в группу "Донецксталь".

Кроме того, сообщалось, что Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 40,847688% ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), продала свою долю и вышла из состава акционеров предприятия - информация об изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа текущего года получена эмитентом от НДУ 7 августа 2018 года.

При этом сообщалось, что компания Fintest Trading, в собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - метзавод", продала по 24,989999% своих акций четырем компаниям - Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd., Misandyco Holdings Ltd. (обе - Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd., а также еще неназванной компании, и вышла из состава акционеров предприятия. Такие данные были обнародованы в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на получение от Нацдепозитария Украины справки об изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа 2018 года.

Кроме этого, инвесткомпания Dragon Capital сообщила о приобретении группой "Метинвест" 25% акций холдинговой компании "Донецкстали" - Fintest Trading Co Ltd.

Ранее сообщалось, что набсовет ЧАО "Донецксталь" - метзавод" назначил гендиректором - председателем правления Ильдара Салеева, освободив от этих обязанностей Сергея Зинченко. Кадровые решение рассмотрел набсовет 31 июля текущего года.

В свою очередь, набсовет ПАО "Шахтоуправление "Покровское" 31 июля 2018 года назначил исполняющим обязанности директора предприятия Валерия Яковенко, освободив от этих обязанностей Юрия Головко.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Шахтоуправление "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") до последнего времени входило в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой является Виктор Нусенкис.