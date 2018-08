Компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" (Донецк, НКТ), продала по 24,989999% своих акций трем компаниям - Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd (обе - Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd., а также еще неназванной компании, и вышла из состава акционеров предприятия.

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, информация об изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа текущего года получена 7 августа 2018 года.

При этом уточняется, что доля Fintest Trading Co Limited в предприятии снизилась до нуля в результате продажи акций третьим лицам на вторичном рынке.

Также отмечается, что эмитент не имеет информации "о лицах, которые входят в цепь владения корпоративными правами юридического лица и через которых лицо распоряжается акциями".

В группе "Метинвест" не ответили на запрос агентства "Интерфакс-Украина" по поводу приобретения акций ЧАО "Донецкситаль" - метзавод".

Ранее сообщалось, что горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского опосредованно вошла в состав акционеров ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%).

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтролен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Днепропетровская обл.). "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), чтобы получить статус официального бенефициара ДКХЗ. При этом "Метинвест" уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

Также сообщалось, что гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в июне в интервью Bloomberg сообщил, что группа заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих предприятий, находящихся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта 2017 года. "Мы ищем какое-то партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно на местах в Украине", - сказал гендиректор.

Начальник департамента группы "Донецксталь" по работе с инвесторами Олег Кожушок подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" приобретение доли акций группой "Метинвест" в ПАО "Шахтоуправление "Покровское".

Кроме того, собеседник агентства добавил, что также приобретена доля в одной из крупнейших углеобогатительных фабрик в Украине - "Свято-Варваринская", входившая в группу "Донецксталь".

"Метинвест" и ряд компаний приобрели доли в "Шахтоуправлении "Покровское" и обогатительной фабрике "Свято-Варваринская" - это соответствует действительности. Но вот насчет долей в ЧАО "Донецксталь"-метзавод" не могу ничего сказать - был в отпуске", - констатировал О.Кожушок.

Ранее сообщалось, что набсовет ЧАО "Донецксталь" - метзавод" назначил гендиректором - председателем правления компании Ильдара Салеева, освободив от этих обязанностей Сергея Зинченко, кадровые решение рассмотрены набсоветом 31 июля текущего года. При этом уточнялось, что И.Салеев избран гендиректором предприятия со 2 августа 2018 года сроком до 2 апреля 2020 года включительно, до этого занимал должности директора по стратегии/директора дивизиона подземной разработки, директора департамента закупок по операционной деятельности.

Также сообщалось, что С.Зинченко уволен с должности гендиректора по причине корпоративной необходимости, без уточнения подробностей. Пребывал на должности гендиректора с 21 июня 2016 года.