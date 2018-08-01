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Приватбанк в Лондоне: Коломойский организовал схему по выводу 2 миллиардов долларов
11:34 01.08.2018 |
В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по иску АО КБ "Приватбанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.
"Такие уступки включали признание того, что у банка "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что слушание в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018, с участием судьи Джастиса Фанкорта. В течение слушания Приватбанк представил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отметили в пресс-службе.
По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.
Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
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