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Укртатнафта впервые с 2011 года раскрыла владельцев 37% акций
10:43 24.04.2018 |
ПАО «Укртатнафта» впервые с 2011 г. раскрыла названия компаний-нерезидентов, которые держат суммарно 36,73% ее акций. Об этом свидетельствует информация о владельцах крупных пакетов акций на 31 декабря 2017 г., обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Исходя из обнародованной информации, на конец 2017 г. владельцами 36,7% акций были 6 компаний: Kornelius Holdings Ltd (6,28%), Besato Consulting Ltd (5,23%), Dagosel Investment Ltd (5,21%), Apsolins Ltd (6,76%), Ralix Services Ltd (7,67%), Lextermal Ventures Ltd (5,58%). Все они созданы в 2010 г. в юрисдикции республики Кипр.
До этого единственным аукционером с пакетом в 43,05% был указан государственный НАК «Нафтогаз Украины». Владельцы остальных 20,2% компании по-прежнему не раскрываются.
Когда и от кого 6 компаний-нерезидентов получили акции «Укртатнафты» неизвестно. Последний раз компания раскрывала держателей акций в апреле 2011 г. Тогда 56,84% «Укртатнафты» владели ООО «Корсан» и «Вилорис» (обе -с регистрацией в Днепропетровске).
ООО «Корсан» известно тем, что на момент захвата Кременчугского НПЗ в 2007 году группой «Приват» и Александром Ярославским владело чуть более 1% акций «Укртатнафты», а после эмиссии акций «Укртатнафты» выкупило их при пассивном отказе «Нафтогаза» от этих акций. На конец 2010 г. доля «Корсана» в «Укртатнафте» была доведена до 47%.
В декабре 2012 г. бизнесмен Александр Ярославский заявил, что ему принадлежит 28% ПАО «Укртатнафты», еще 28% находится во владении группы «Приват».
В марте 2015 г. началась процедура банкротства ООО «Корсан». На тот момент его капитал был разделен между 9 компаниями-нерезидентами. В июле 2015 г. уставной капитал «Корсана» сконцентрировала одна компания - Seleste Trading Ltd. В марте 2016 г. «Корсан» был ликвидирован по решению суда.
Как сообщал enkorr, в декабре 2007 г. после потери оперативного и корпоративного контроля над «Укртатнафтой» в результате рейдерского захвата, компания «Татнефть» инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против государства Украина. 29 июля 2014 г. арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии «Татнефти» составляли $2,4 млрд. В итоговом решении МКА снизил размер компенсации до $112 млн.
29 ноября 2016 г. Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО «Татнефть» $112 млн компенсации, а также проценты. На конец 2016 г. размер компенсации с учетом процентов достиг $144 млн и «Татнефть» начала добиваться взыскания активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России.
В 2016 г. аналогичный иск к государству Украина предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата «Укртатнафты» владела 28,8% предприятия. Изначальный размер затребованной компенсации - $300 млн, слушания по делу запланированы на начало мая 2018 г.
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В РУБРИКЕ
|Укртатнафта впервые с 2011 года раскрыла владельцев 37% акций
В марте 2015 г. началась процедура банкротства ООО «Корсан». На тот момент его капитал был разделен между 9 компаниями-нерезидентами. В июле 2015 г. уставной капитал «Корсана» сконцентрировала одна компания - Seleste Trading Ltd. В марте 2016 г. «Корсан» был ликвидирован по решению суда.
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