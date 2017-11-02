Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка (Киев) в иностранной валюте до уровня "B-" с "RD" (ограниченный дефолт), прогноз по рейтингу "стабильный".

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, агентство также повысило долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен до уровня "B-" с "ССС". Прогноз по рейтингу "стабильный", кроме того уровень поддержки долгосрочных РДЭ изменен с "нет уровня поддержки" до "В-".

Помимо этого, краткосрочный РДЭ в инвалюте повышен до уровня "B" с "RD", национальный долгосрочный рейтинг до "AA-(ukr)" с "BB(ukr)" (прогноз "стабильный"), рейтинг устойчивости банка до "b-" с "f", рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5".

Как отмечено в пресс-релизе, повышение долгосрочного РДЭ ПриватБанка в иностранной и национальной валюте отражает повышение рейтинга устойчивости финучреждения.

В свою очередь повышение рейтинга устойчивости банка отражает стабилизацию его показателей кредитоспособности после применения со стороны властей процедуры финансового оздоровления вслед за национализацией банка, снижение рисков рефинансирования после списания старшего необеспеченного долга и улучшение ликвидности.

Вместе с тем агентство отмечает, что рейтинг устойчивости ПриватБанка также учитывает невысокую капитализацию финучреждения, даже после завершения оставшихся процедур санации, запланированных на четвертый квартал 2017 года, и слабую прибыльность до отчисления в резервы под обесценение.

По оценкам Fitch, потенциальные риски для капитала, в частности, могут возникнуть в связи с судебными исками от списанных приоритетных кредиторов, на которых приходилось $390 млн долга, что соответствует 45% от прогнозируемого к концу 2017 года основного капитала по методологии Fitch.

Агентство также отметило, что неработающие кредиты на конец первого полугодия составляли 88% от валовых кредитов и включали в основном кредиты компаниям, связанным с бывшими акционерами банка. Соответственно операционная прибыльность банка была слабой в первом полугодии 2017 года.

Fitch ожидает, что операционный результат останется слабым во втором полугодии 2017 года и в 2018 году ввиду высокой стоимости фондирования и высокой доли ценных бумаг с относительно низкой доходностью, в то время как новое кредитование является ограниченным.

"Банку потребуется время на то, чтобы увеличить более доходные активы (кредиты) и сократить ставки по депозитам, что является необходимым условием для достижения приемлемого уровня прибыльности", - полагает рейтинговое агентство.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В конце июня 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

ПриватБанк по итогам января-сентября 2017 года получил чистый убыток в размере 1,604 млрд грн против 592 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

Его чистый процентный доход за девять месяцев возрос на 43,8% - до 4,959 млрд грн. После вычета резервов под обесценивание кредитов чистый процентный убыток составил 2,265 млрд грн против 2,714 млрд грн чистой процентной прибыли в январе-сентябре 2016 года.

Чистый комиссионный доход банка за указанный период возрос на 23,4% - до 7,015 млрд грн,

Административные и прочие операционные расходы увеличились на 23,4% - до 7,986 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев возросли на 23,5% и составили 253,387 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 8,6%, до 47,622 млрд грн.