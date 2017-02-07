Компания FXCM заявила, что заключила партнерское соглашение с Gain Capital Holdings, которая намерена приобрести счета американских клиентов FXCM и интегрировать их в существующие розничные и институциональные Форекс-бренды.

FXCM заявила о том, что выручка от продажи, которую компания получает от стабильного прироста капитала (около $52 млн), позволит ускорить выплату процентов по ссуде от Leucadia National Group. В то же время компания намерена продолжить обслуживание своих американских клиентов и обеспечить высокое качество исполнения их торговых сделок.

Многие аналитики с интересом ожидают того, как акции FXCM поведут себя после открытия торгов.