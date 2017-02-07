Финансовые новости
- |
- 07.02.17
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
FXCM заключила соглашение с Gain Capital
16:04 07.02.2017 |
Компания FXCM заявила, что заключила партнерское соглашение с Gain Capital Holdings, которая намерена приобрести счета американских клиентов FXCM и интегрировать их в существующие розничные и институциональные Форекс-бренды.
FXCM заявила о том, что выручка от продажи, которую компания получает от стабильного прироста капитала (около $52 млн), позволит ускорить выплату процентов по ссуде от Leucadia National Group. В то же время компания намерена продолжить обслуживание своих американских клиентов и обеспечить высокое качество исполнения их торговых сделок.
Многие аналитики с интересом ожидают того, как акции FXCM поведут себя после открытия торгов.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем "гибриды" снова кошмарят Мариуполь
ТОП-НОВОСТИ
|В пригороде Киева проблемным может оказаться каждый пятый строящийся дом
Большинство застройщиков начинаю работы на объектах, как только получат участок, вне зависимости от того, насколько его статус соответствует строящемуся дому. Документы приводят в порядок уже в процесс строительства, рассчитывая уладить все проблемы к моменту ввода ЖК в эксплуатацию.
|Диамантбанк, Апекс-банк, Вектор Банк, "Гефест" и "Новый" являются проблемными, - источник
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ требует от Украины скорейшего принятия законопроекта о приватизации "Укрспирта", – Минагрополитики
"Законопроект о приватизации "Укрспирта" должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является насущным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли", - Тарас Кутовой.
|FXCM заключила соглашение с Gain Capital
|Акционеры ОПЗ согласовали возможность передачи предприятия в аренду
Согласно сообщению ФГИ, акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.
|Международный арбитраж обязал Украину возместить убытки британской JKX Oil&Gas $12 млн
|Укрзализныця хочет покупать напрямую топливо у Укргаздобычи
|Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы одобрили реструктуризацию обязательств "Метинвеста"
Это интересно
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.