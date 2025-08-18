Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на бензин у РФ оновили рекорди на тлі ударів по НПЗ

18:14 18.08.2025 |

---

 

Оптові ціни на бензин у росії продовжують бити історичні рекорди після серії ударів БпЛА по нафтопереробних заводах, з яких щонайменше три повністю зупинили виробництво.

18 серпня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі вартість бензину Аі-92 досягла 71,5 тисяч рублів за тонну, а Аі-95 - 80,43 тисяч рублів за тонну.

За день котирування зросли на 1,33% та 2,2% відповідно, а з початку року ціна 92-го бензину злетіла на 38%, а 95-го - на 49%.

Щоб остудити паливний ринок, уряд рф запровадив повну заборону на вивіз бензину з країни до кінця серпня, а потім вирішив продовжити його до кінця вересня. Втім, експортні обсяги невеликі й мало вплинуть на ситуацію - країні знову загрожує повноцінний дефіцит бензину, говорили джерела Reuters.

З початку місяця через нальоти БпЛА в росії зупинилися новокуйбишевський НПЗ «роснєфті» (2 серпня), саратовський НПЗ «роснєфті» (11 серпня) та волгоградський НПЗ «лукойлу» - найбільший на півдні росії і входить до топ-10 країни.

Їхня сумарна потужність становить 29,8 млн тонн на рік - а це 11% від фактичного обсягу нафтопереробки в росії, який минулого року, за оцінками Reuters, становив 267 млн тонн.

Крім того, з 2 серпня половину потужностей зупинив рязанський НПЗ - найбільший у «роснєфті», паливо якого постачає зокрема московський регіон. Атак БпЛА зазнали також сизранський НПЗ, слов'янський НПЗ та афіпський НПЗ

Через брак бензину як мінімум у 2 регіонах росії паливо на АЗС вже почали продавати лише підприємствам та організаціям за картками. Так, у Криму бензин АІ-95 зник з більшості заправок, а на тих, де він ще є, продаж здійснюється переважно за талонами. Повністю зник із продажу Аі-95 у містах краснокаменськ та борзя забайкальського краю.

У Міненерго рф запевняють, що ситуація перебуває під контролем. На ринку створено достатній обсяг пропозиції всіх видів та марок палива, внутрішні поставки бензину збільшуються, логістичних складнощів не спостерігається, заявляло відомство 13 серпня.

Обсяги виробництва, що випали через ремонти на нафтозаводах, компенсує загальне збільшення нафтопереробки, наголошували у відомстві.
За матеріалами: EnKorr
 

