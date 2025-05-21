ЄС прагне усунути бар'єри для торгівлі та інвестицій

Європейська комісія оприлюднила нову стратегію зміцнення єдиного ринку ЄС на тлі зростання геополітичної нестабільності та торгівельної напруги з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Документ передбачає зменшення бар'єрів між країнами-членами, сприяння зростанню малого та середнього бізнесу, а також пришвидшення цифровізації в таких сферах, як фінанси, енергетика та телекомунікації.

"Поточна глобальна ситуація потребує політичної волі для остаточного подолання залишкових бар'єрів", - йдеться у документі. "Час змусити європейський ринок працювати - час обрати Європу".

Створений понад 30 років тому єдиний ринок охоплює приблизно 26 млн компаній і 450 млн споживачів, що робить ЄС другим за розміром ринком у світі з ВВП 18 трлн євро (20,4 трлн дол).

Згідно з планом, Комісія також планує скоротити адміністративні витрати бізнесу на 400 млн євро щороку завдяки спрощенню процедур.