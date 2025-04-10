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Артур Еш
Китай скорочує імпорт голлівудських фільмів через мита США
17:18 10.04.2025 |
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Китай оголосив про плани скоротити кількість американських фільмів, дозволених до показу в країні. Це рішення стало частиною реакції Пекіна на підвищення мит з боку США.
Про це пише Financail Times.
Китайська кіноадміністрація, яка відповідає за видачу прокатних дозволів, заявила, що обмеження - відповідь на "зловживання" з боку Вашингтона у питанні мит.
Голлівуд традиційно заробляв мільярди доларів у китайському прокаті. Такі стрічки, як "Годзилла і Конг: Нова імперія", демонстрували високі прибутки саме завдяки китайському глядачеві.
Скорочення імпорту фільмів - частина ширшої політики Пекіна, яка включає й інші кроки у відповідь на економічний тиск США. Зокрема, міністерства культури та освіти КНР закликали громадян зважено підходити до поїздок або навчання в Америці.
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