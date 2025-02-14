Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами

Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Укрінформ.

«Я вирішив, що з метою справедливості стягуватиму взаємний тариф... - зазначив Трамп. - Якщо країна вважає, що Сполучені Штати отримують занадто високі тарифи, усе, що їй потрібно зробити, - це зменшити або скасувати свої тарифи проти нас».

За словами глави Білого дому, протягом багатьох років до США несправедливо ставилися інші країни - як друзі, так і вороги.

«Америка допомагала багатьом країнам протягом багатьох років ціною великих фінансових витрат, - додав він. - Настав час, щоб ці країни пам'ятали про це й ставилися до нас справедливо - рівне ігрове поле для американських працівників!»

Як зазначає CBS News, тарифи на іноземні товари можуть призвести до зростання цін і посилити нинішню інфляцію, яка сягнула в січні 3% в річному обчисленні (замість очікуваних 2%).

Це рішення було ухвалено напередодні зустрічі Дональда Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, чия країна може постраждати від зміни тарифної політики США. Нещодавно Моді оголосив про зниження індійських тарифів на американські мотоцикли й алкогольні напої, а також погодився приймати літаки, якими США вивозитимуть нелегальних мігрантів.