Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк почав рік із продажу понад мільярда доларів
08:35 13.01.2025 |
---
За тиждень з 6 по 10 січня Національний банк України продав на міжбанку 1038,65 млн дол, при цьому купив 200 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 6 по 10 січня Нацбанк продав на міжбанку 1038,65 млн дол, що на 294,55 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 200 тис дол, що на 60 тис дол менше, ніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
|Видатки України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році
|НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :