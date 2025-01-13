Волл-стріт знижується, оскільки дані по зайнятості лякають трейдерів

Американські акції розпродалися в п'ятницю, а індекс S&P 500 втратив прибуток, отриманий у 2025 році, після того, як оптимістичний звіт про зайнятість викликав нові побоювання щодо інфляції, посиливши бети на те, що Федеральна резервна система буде обережною у зниженні процентних ставок цього року.

Основні індекси Волл-стріт завершили в мінусі другий тиждень поспіль.

«Ми почали рік не з тієї ноги», - сказав Сем Стовалл, ринковий стратег CFRA Research, коментуючи вплив на акції даних по зайнятості, які виявилися гарячішими, ніж очікувалося. Він додав, що середовище для акцій може стати «досить складним».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 696,75 пунктів, або 1,63%, до 41 938,45, S&P 500 втратив 91,21 пунктів, або 1,54%, до 5 827,04, а Nasdaq Composite втратив 317,25 пунктів, або 1,63%, до 19 161,63.

Індекс Russell 2000, орієнтований на американські компанії з малою капіталізацією, також впав на 2,27%, зісковзнувши на територію корекції, оскільки він впав на 10,4% від свого максимуму закриття 25 листопада. Індекс страху на Волл-стріт в п'ятницю досяг тритижневого максимуму.

Звіт Міністерства праці показав, що в грудні зростання робочих місць несподівано прискорилося, а рівень безробіття знизився до 4,1%, оскільки ринок праці закінчив рік на сильній ноті.

Швидше, ніж очікувалося, зростання кількості робочих місць може призвести до прискорення економічної експансії, що спричинить зростання цін. Щоб стримати все ще підвищену інфляцію, ФРС може бути змушена зайняти більш консервативну позицію щодо зниження ставок цього року.

Згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group, трейдери очікують, що центральний банк вперше знизить вартість запозичень у червні, а потім залишить її незмінною до кінця року.

Брокерські компанії також переглянули свої прогнози щодо зниження ставки ФРС, а BofA Global Research прогнозує потенційне підвищення ставки.

Однак президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що немає жодних доказів того, що економіка знову перегрівається, додавши, що він все ще очікує, що буде доцільним подальше зниження процентних ставок.

Тиснучи на акції, дохідність 30-річних казначейських облігацій досягла 5% - найвищого показника з листопада 2023 року, але трохи відступила до 4,966%.

Більшість з 11 секторів S&P 500 знизилися, за винятком енергетичного індексу, який виріс на 0,34%.

До похмурих настроїв додалося опитування Мічиганського університету, яке показало, що споживчі настрої впали до 73,2 у січні порівняно з попереднім місяцем.

Нові побоювання щодо інфляції опинилися в центрі уваги, змусивши ФРС випустити обережний прогноз щодо пом'якшення монетарної політики минулого місяця, оскільки вона очікує змін у політиці щодо торгівлі та імміграції за новообраного президента Дональда Трампа, який, як очікується, вступить на посаду через 10 днів.

15 січня інвестори будуть уважно стежити за виходом щомісячного індексу споживчих цін, який може спровокувати подальшу волатильність, якщо він виявиться вищим за очікування.

«Ринки будуть суттєво розпродаватися, тому що несподівано ФРС, ймовірно, може не тільки не знижувати ставки і підтримувати ринки, але й фактично підвищити ставки», - сказав Брайант ВанКронхайт, старший портфельний менеджер в Allspring.

Акції таких компаній, як Nvidia, впали приблизно на 3%, що було викликано повідомленням про те, що США можуть оголосити про нові правила експорту вже в п'ятницю.

Акції Constellation Energy злетіли на 25,16% після того, як компанія погодилася купити приватну газову і геотермальну компанію Calpine Corp за $16,4 млрд, в той час як Constellation Brands впали на 17,09% після того, як знизила свої річні прогнози продажів і прибутку.

Акції Walgreens Boots Alliance підскочили на 27,55% після того, як компанія повідомила про оптимістичні квартальні прибутки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 4,24 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 3,32 до 1.

Індекс S&P 500 показав 6 нових 52-тижневих максимумів і 32 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів і 211 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,24 млрд. акцій, порівняно з 12,31 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.