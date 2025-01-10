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Українські аграрії торік отримали 46,9 мільярда доступних кредитів
16:05 10.01.2025 |
У 2024 році 8,75 тис. українських агрогосподарств отримали 46,9 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Протягом 2024 року за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.
Так, найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (5,7 млрд грн для 835 господарств), Вінниччини (4,1 млрд грн - для 894), Одещини (4 млрд грн для 819), Кіровоградщини (3,7 млрд грн для 1 112) та Харківщини (3,3 млрд грн для 516 господарств).
Як повідомлялось, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про продовження строку кредитування сільгоспвиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9» до 31 березня 2026 року.
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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