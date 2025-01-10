Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії торік отримали 46,9 мільярда доступних кредитів

16:05 10.01.2025 |

Фінанси, Новини АПК

Українські аграрії торік отримали 46,9 мільярда доступних кредитів

 

У 2024 році 8,75 тис. українських агрогосподарств отримали 46,9 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Протягом 2024 року за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

Так, найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (5,7 млрд грн для 835 господарств), Вінниччини (4,1 млрд грн - для 894), Одещини (4 млрд грн для 819), Кіровоградщини (3,7 млрд грн для 1 112) та Харківщини (3,3 млрд грн для 516 господарств).

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про продовження строку кредитування сільгоспвиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9» до 31 березня 2026 року.

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2841
  0,0016
 0,00
EUR
 1
 43,5738
  0,0144
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес