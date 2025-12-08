Фінансові новини
ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
08:45 08.12.2025 |
Європейський Союз і країни G7 ведуть переговори про заміну "стелі" цін на російську нафти повною забороною доступу РФ до морських послуг з метою зменшення доходів від енергоносіїв, які дозволяють Кремлю фінансувати війну проти України.
Про це стало відомо агентству Reuters від шести поінформованих джерел, пише "Європейська правда".
Заборона може стати частиною наступного пакета санкцій ЄС проти Росії, запланованого на початок 2026 року, повідомили агентству три з шести джерел.
Як зазначено у публікації, 27 країн ЄС хотіли б затвердити заборону разом із ширшою угодою G7, перш ніж пропонувати її в пакеті.
За даними співрозмовників, британські та американські посадовці просувають цю ідею на технічних засіданнях G7.
Водночас остаточне рішення буде залежати від тактики тиску, яку обере адміністрація президента Дональда Трампа в умовах мирних переговорів, які вона веде між Україною та Росією, повідомили чотири джерела.
Хоча G7 і ЄС майже повністю припинили імпорт російської нафти з 2022 року, новий захід стане найближчим до повної заборони на торгівлю російською нафтою не тільки на рівні імпорту, але й на рівні транспортування і морських послуг.
Росія експортує понад третину своєї нафти танкерами - переважно до Індії та Китаю - з використанням західних морських послуг. Заборона покладе край цій торгівлі, яка здебільшого здійснюється за допомогою флотів морських країн ЄС, включаючи Грецію, Кіпр та Мальту.
Група G7 встановила обмеження на ціну російської нафти в 2022 році після вторгнення Росії в Україну, щоб обмежити доходи Кремля, одночасно дозволяючи третім країнам купувати російську нафту, використовуючи західні послуги, але тільки в тому випадку, якщо покупці платять Росії менше, ніж встановлена межа ціни.
Щоб обійти обмеження, Росія перенаправила більшу частину своєї нафти до Азії на своїх власних суднах, багато з яких відтоді були піддані санкціям з боку Заходу. Ці судна старі, їхні власники невідомі, і вони плавають без західної страховки.
Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена стверджувала, що якщо Росія витратить більше грошей на танкери, у неї буде менше грошей на війну.
Адміністрація Трампа більш скептично ставилася до цінової "стелі" і відмовилася підтримати Велику Британію, ЄС і Канаду, коли вони домовилися знизити обмеження на сиру нафту з 60 доларів за барель до 47,6 долара за барель у вересні 2025 року.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше висловив припущення, що у найближчі тижні тиск на російську економіку і здатність Москви вести війну посилиться.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
