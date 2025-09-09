Авторизация

Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко

09:07 09.09.2025

Політика

 

Найближчі рідні новопризначеного заступника секретаря РНБО Давида Алояна внесені до бази "Миротворець".

Про це написав журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича.

Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "Миротворець".

Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".

Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.

Трудова діяльність Давида Алояна:

* З 2017 по 2021 рр. - займався підприємницькою діяльністю / фізична особа-підприємець.

* У 2021 р. - працював у Київському філіалі Американської логістичної компанії ТОВ "Еверест ТС".

* У 2021 році почав працювати в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України

* 17 квітня 2025 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
 

